أمريكية ترفع دعوى على ناسا بسبب "تربة القمر"!

رفعت مواطنة أمريكية دعوى قضائية ضد وكالة ناسا مطالبة إياها بالاعتراف بحقها بملكية عينة من الغبار القمري حصلت عليها منذ زمن.

وأشارت صحيفة واشنطن بوست إلى أن "الأمريكية لاورا تشيكو، تخشى من أن ناسا لا تعترف بحقها بملكية عينة من الغبار القمري محفوظة في كبسولة صغيرة حصلت عليها كهدية عندما كانت في العاشرة من عمرها".

وتقدمت تشيكو بتلك الدعوى كخطوة استباقية خشية من أن تتعرض لموقف مماثل للموقف الذي تعرضت له المحامية، نانسي لي كارلسون، التي ابتاعت عام 2015 الحقيبة التي جمع فيها نيل أرمسترونغ عينات غبار القمر، وعندما أرسلتها لناسا لفحصها قررت الأخيرة الاحتفاظ بها، حتى استعادتها المحامية عن طريق دعوى قضائية.

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يذكر أن خبراء في علم الفلك كانوا قد أشاروا إلى أن "رائد الفضاء الأمريكي نيل أرمسترونغ وخلال مهمة (أبولو 11 ) كان قد جمع من على سطح القمر عينات من الغبار القمري والصخور".

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر