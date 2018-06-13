"سبيس إكس" تبني مركزا جديدا لإطلاق الصواريخ

قدمت شركة "سبيس إكس" الأمريكية طلبا لوكالة ناسا لاستحداث مركز فضائي خاص داخل منطقة مركز كندي الفضائي.

ووفقا لصحيفة "Florida Today" فإن "سبيس إكس عازمة على استملاك نحو 27 هكتارا داخل منطقة مركز كندي الفضائي، واستحداث مبنى بمساحة 12 ألف متر مربع مخصص للتجارب العلمية واختبار مسرعات ومحركات الصواريخ، وتجميع الصواريخ الفضائية بمختلف أجزائها".

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وبالإضافة لهذا المبنى تعتزم "سبيس إكس" استحداث برج لإطلاق صواريخ الفضاء، وبرج آخر بارتفاع 90 مترا سيحوي مركزا للتحكم بحركة الصواريخ والمركبات الفضائية، وقاعات للاجتماعات واستقبال كبار الشخصيات.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر