وكالة الفضاء الروسية تصدر بيانا عقب لقاء ناسا الأمريكية

أصدرت شركة "روس كوسموس" الروسية بيانا يكشف نتائج لقاء مديرها العام، دميتري روغوزين، مع السفير الأمريكي في روسيا، جون هانتسمان، ونائب مدير عام وكالة "ناسا" وليام غيرستنماير.

وكشف بيان "روس كوسموس" عن عقد لقاء عمل أعرب خلاله الجانبان عن أملهما بتحسن العلاقات الروسية الأمريكية وأن يشكل التعاون في مجال الفضاء أساسا لاستئنافها.

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وأضاف البيان أن الجانبين شددا على ضرورة تفادي الضغط الإداري والحواجز السياسية على طريق دراسة الفضاء الكوني.

وأكد الجانب الروسي على أهمية استخدام المحطة الفضائية الدولية كمنصة هامة لاستصلاح الفضاء البعيد. كما شدد على ضرورة تصميم مركبات فضائية بديلة من قبل الجانبين في مثل هذه المشاريع.

وأعربت إدارة شركة "روس كوسموس" عن اهتمامها بدراسة تجربة "ناسا" في التعاون مع الشركات الخاصة.

وجاء في البيان أيضا أن محادثات جرت مع وفد الوكالة الفضائية الأوروبية برئاسة مديرها، يوهان دتريخ فرنر، حيث أكد الجانبان على اهتمامهما باستمرار عمل المحطة الفضائية الدولية والتحقيق اللاحق لمشروع "إكزومارس".

وعلاوة على ذلك، أعرب الجانب الروسي عن اهتمامه بتحقيق المشاريع الرامية إلى دراسة القمر بواسطة المسابير غير المأهولة والمركبات المأهولة.

كما التقى روغوزين بمدير عام المركز الجوي الفضائي الألماني، باسكال إرنفروند، حيث بحث معه مستقبل التعاون في مجال الروبوتات والأجهزة الفضائية والطب الفضائي.

أما لقاء روغوزين بوزير الصناعة الدفاعية والفضائية فتطرق إلى مسألة تطوير قاعدة "بايكونور" الفضائية.

يذكر أن كل تلك اللقاءات عقدت في قاعدة "بايكونور" الفضائية عشية إطلاق مركبة "سويوز إم إس-09" المأهولة إلى الفضاء.

المصدر: إنترفاكس

يفغيني دياكونوف