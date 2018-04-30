عواصف مغناطيسية تضرب الأرض في مايو المقبل
NASA / GSFC/TRACE
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يتوقع علماء فلك روس أن تتأثر الأرض بعاصفة مغناطيسية من المستوى الثاني (من أصل خمسة مستويات)، يوم 17 مايو المقبل.
ويرجح العلماء من مختبر معهد ليبيديف لفيزياء الشمس التابع لأكاديمية العلوم الروسية اضطراب مغناطيسية الأرض أيام 7 و8 و18 مايو.
ويشير علماء الفلك إلى أن العواصف المغناطيسية من المستوى الثاني يمكن أن تسبب اضطرابات في نظم الطاقة، وقد تؤثر في أنظمة التحكم بالأجهزة الفضائية، ويمكن خلالها مشاهدة الشفق القطبي عند خطوط العرض 60 درجة وأعلى.
يذكر أن آخر عاصفة مغناطيسية حدثت، في 20 أبريل الجاري، وكانت الأقوى منذ بداية السنة الحالية. فيما أثرت عاصفة مغناطيسية أقل قوة منها على الأرض، ليلة 19 مارس الماضي، واستمرت حوالي 2.5 ساعة فقط.
المصدر: نوفوستي
كامل توما
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