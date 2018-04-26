استمرار النقاش حول بناء محطة فضائية قرب القمر

تستمر وكالات الفضاء المختلفة في مناقشة مسألة بناء محطة فضائية مدارية بالقرب من القمر.

وقالت ممثلة "ناسا"، شيرلي ورنير، ردا على سؤال لوكالة نوفوستي، عن مدى مساهمة روسيا في هذا المشروع: "ناسا مستمرة في جمع المعلومات بشأن تنفيذ Lunar Orbital Platform - Gateway بما في ذلك مساهمات الشركاء الأجانب"، وأضافت أن "الجانب الروسي قد يكون الأفضل في الإجابة عن هذا السؤال".

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وقد صرح مصدر في قطاع الصناعات الفضائية بروسيا للوكالة، بأن الولايات المتحدة تصر على صنع وحدة للمحطة وفقا للمعايير الأمريكية.

وأشار المصدر إلى أن متطلبات المعايير التقنية تمت مناقشتها بمشاركة جميع الأطراف وهم إضافة لروسيا والولايات المتحدة: أوروبا، كندا واليابان. كما أن ناسا لم تذكر أي شيء عن تفاصيل الاتفاق مع روسيا للأطراف الأخرى.

وقد سبق الإعلان عن توقيع اتفاقية بين روسيا والولايات المتحدة عام 2017، بشأن بناء محطة فضائية مشتركة بالقرب من القمر Deep Space Gateway. ولكن، تم تغيير اسم المشروع قبل فترة إلى Lunar Orbital Platform – Gateway.

وبموجب الاتفاق الأولي، يمكن أن تجهز روسيا حجرة وبوابة خروج الرواد إلى الفضاء المكشوف. ومن المنتظر أن يبدأ بناء هذه المحطة عام 2022 وينتهي في عام 2024. ويذكر أن المجموعة الدولية للمعايير التقنية اجتمعت في هيوستن بالولايات المتحدة في أواسط أبريل الجاري لمناقشة المواصفات التقنية لهذه المحطة.

المصدر: نوفوستي

كامل توما