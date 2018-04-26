روسيا تطلق قمرا اصطناعيا جديدا للاستشعار عن بعد

أكدت مصادر في وكالة "روسكوسموس" أن روسيا تعتزم إطلاق قمر اصطناعي جديد من سلسلة أقمار "Elektro–L" المخصصة للمراقبة والاستشعار عن بعد.

وقال نائب المدير العام للوكالة ميخائيل خايلوف: "كانت بعض وسائل الإعلام قد ذكرت سابقا أن إطلاق القمر الثالث من سلسلة Elektro–L سيؤجل حتى العام المقبل، لكن الإطلاق سيكون قبل نهاية العام الجاري".

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وأضاف المسؤول: "لقد اجتمعت مع الهيئات المشرفة على تصنيع هذا القمر والتأكد من جاهزيته، ومن المفترض أن يكتمل العمل على تطويره في أكتوبر المقبل، ليطلق إلى الفضاء أواخر العام الجاري".

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يذكر أن أول قمر من سلسلة "Elektro–L" الروسية كان قد أطلق، في 20 نوفمبر 2011، من قاعدة "بايكونور" الفضائية، والقمر الثاني أرسل إلى مداره، في 11 من ديسمبر 2015، حيث ستعمل تلك الأقمار مع القمر الجديد على توفير خدمات الاتصالات والاستشعار عن بعد لروسيا، كما ستزود الخبراء بمعلومات دقيقة عن حالة الطقس والطيران، وتساعدهم في رصد الأرض في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر