روسيا تزود صواريخها الفضائية بكاميرات للبث المباشر

أعلن نائب المدير العام لمؤسسة "روسكوسموس"، ميخائيل خايلوف، عن قرار بتثبيت كاميرات على جميع صواريخ النقل التي ستطلق من مطار "فوستوتشني" الفضائي، لتقوم ببث الصور على الهواء مباشرة.

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وقال خايلوف في حديث للصحفيين: "سيتم تثبيت كاميرات على جميع صواريخ النقل (سويوز). سابقا ثبتت الكاميرات على صاروخين وكانت تنقل الصور للخبراء فقط ومن ثم كنا ننشرها على موقعنا الإلكتروني. أما الآن فإن جميع الصواريخ التي ستطلق من (فوستوتشني) ستثبت عليها الكاميرات لتقوم بنقل الصور على الهواء مباشرة".

يذكر أن شركة "سبيس إكس" تستخدم هذه الطريقة، ما يثير اهتمام ملايين المشاهدين الذين يتابعون عملية إطلاق الصواريخ مباشرة.

المصدر: نوفوستي

كامل توما