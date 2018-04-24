سيناتور روسي يرد على مقترح للولايات المتحدة

دعا سيناتور روسي الولايات المتحدة إلى استخدام البزات الفضائية الروسية لأنها أفضل وأكثر موثوقية.

وجاء مقترح عضو لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد السيناتور، سيرغي تسيكوف، ردا على دعوة الولايات المتحدة إلى استخدام البزات الفضائية الأمريكية عند خروج الرواد إلى الفضاء المكشوف، بدلا من بدلات "أورلان" روسية الصنع.

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وقال تسيكوف: "أعتقد أنه ينبغي عليهم أن يسعوا إلى الخروج إلى الفضاء الخارجي بالبزات الفضائية الروسية". وأضاف أنه بالنسبة لما يخص الأمن "فقد أثبتت المنتجات الروسية أفضليتها، في حين كانت الحوادث والوفيات لدى الجانب الأمريكي أكثر".

وأكد السيناتور الروسي أنه على الرغم من الركود الذي حصل في قطاع الفضاء الروسي في تسعينيات القرن الماضي، إلا أن بلاده حاليا تنفذ مشاريع مختلفة بنجاح.

واختتم السيناتور حديثه بالقول: "استخدام بدلاتهم الفضائية؟ لا أعرف، أنا شخصيا لن أفعل ذلك. لنكن لهم مثالا".

المصدر: نوفوستي

كامل توما