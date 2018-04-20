ناسا بصدد الإعلان عن برنامج الطاقة النووية الفضائية

تخطط ناسا لإصدار إعلان هام عن مشروعها الخاص بتطوير الطاقة النووية في الفضاء الخارجي.

وتعمل الوكالة الأمريكية على مشروع "Kilopower"، الذي يستخدم مفاعلا نوويا لتوليد طاقة نظيفة على القمر والمريخ وما بعدهما. والآن، ستعقد مؤتمرا صحفيا للكشف عن أحدث نتائج خططها لكشف النقاب عن نظام جديد لاستكشاف الفضاء.

ومن المقرر أن تعقد ناسا مؤتمرا لمناقشة نتائج أحدث تجاربها، والتي جرت، من نوفمبر 2017 حتى مارس 2018، في موقع الأمن الوطني نيفادا أو NNSS، حسبما جاء في بيان صادر عن الوكالة.

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وتأمل ناسا أن يستخدم مشروع "Kilopower" التقنية النووية لتوفير الطاقة للمستكشفين الفضائيين أثناء سفرهم عبر النظام الشمسي، حيث سيحتاجون إلى الطاقة لمجموعة متنوعة من المهام، بما في ذلك توليد الضوء والماء والأوكسيجين اللازم لإجراء التجارب وإرسال المعلومات إلى الأرض.

وأوضحت ناسا أن هذا النظام قد يوفر ما يصل إلى 10 كيلوواط من الطاقة الكهربائية، وهو ما يكفي لتشغيل منزلين متوسطين، بشكل مستمر لمدة 10 سنوات على الأقل.

ويذكر أن استخدام الانشطار النووي سيسمح لرواد الفضاء بتوليد الطاقة أينما كانوا. وإذا وصل الرواد إلى المريخ، فإن مقدار الطاقة القادمة من الشمس يختلف بشدة، كما تستمر الليلة الواحدة على القمر لمدة 14 يوما.

المصدر: إنديبندنت

ديمة حنا