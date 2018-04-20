روسيا قد تستمر بنقل الرواد الأمريكيين إلى المحطة الفضائية الدولية

أعلن المدير التنفيذي لبرنامج الرحلات الفضائية المأهولة، سيرغي كريكاليوف، أن روسيا والولايات المتحدة يمكن أن توقعا اتفاقية جديدة لنقل رواد أمريكا إلى المحطة الفضائية الدولية.

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وفي حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية على هامش المنتدى الفضائي السنوي الذي تنتهي أعماله، الخميس 19 أبريل، في ولاية كولورادو الأمريكية، أوضح كريكاليوف قائلا إن "مفعول اتفاقية نقل رواد الفضاء الأمريكيين بمركبات (سويوز) الروسية إلى المحطة الفضائية ينتهي الصيف المقبل.

والأمريكيون غير واثقين من أن مركبة (دراغون) المأهولة الأمريكية ستكون جاهزة تماما بحلول هذا الموعد. ولدينا اتفاق على شراء شركة (بوينغ) لبعض المقاعد في مركبات (سويوز) الروسية بمبلغ 373.5 مليون دولار مع العلم أن (بوينغ) هي الوساطة الرئيسية بين روسكوسموس الروسية وناسا الأمريكية."

ولم يستبعد كريكاليوف أن يوقع الجانب الأمريكي اتفاقية جديدة لنقل رواد الفضاء الأمريكيين، حيث أشار إلى أن الاتفاقية بهذا الشأن يمكن أن توقع بعد عام واحد أو عامين.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف