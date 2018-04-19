إطلاق صاروخ فالكون 9 حاملا قمرا اصطناعيا لـ "ناسا"

أطلق صاروخ فالكون 9 من قاعدة كيب كانافيرال الجوية، وعلى متنه القمر الاصطناعي TESS التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، والمخصص للبحث عن كواكب شبيهة بالأرض خارج المنظومة الشمسية.

وأطلق الصاروخ بنجاح الساعة 1:51 بتوقيت موسكو ليلة الخميس 19 أبريل الجاري.

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وبعد مضي ثلاث دقائق على إطلاقه، انفصلت المرحلة الأولى وهبطت عموديا بعد ست دقائق بنجاح على المنصة المخصصة لها في المحيط الأطلسي، لتستخدم ثانية في عملية الإطلاق المقبلة.

يذكر أن إيلون موسك، رئيس شركة سبيس إكس، كان قد أعلن، خلال الأسبوع الماضي، عن عزمه إعادة المرحلة الثانية للصاروخ إلى الأرض لاستخدامها ثانية.

المصدر: نوفوستي

كامل توما