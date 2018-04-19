وزارة الدفاع الروسية تطلق قمرا اصطناعيا للأغراض العسكرية

أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الروسية عن نجاح عملية إطلاق صاروخ النقل "بروتون- إم"، من مطار بايكونور في كازاخستان، وعلى متنه قمر اصطناعي للأغراض العسكرية.

وأطلق الصاروخ الساعة 1:12 دقيقة بتوقيت موسكو، ليلة الخميس 19 أبريل الجاري، وأعلنت الوزارة، أن العملية تمت وفق البرنامج المقرر. ويتم التحكم بمسار الصاروخ بواسطة الوسائل الأرضية من قبل مركز تيتوف للاختبارات الفضائية التابع للقوات الفضائية الروسية.

إقرأ المزيد

وأعلنت الوزارة أنه في الساعة 1:22 بتوقيت موسكو، انفصلت وحدة التعجيل "بريز-إم" مع القمر الاصطناعي عن الصاروخ، وبعد بضعة ساعات سيوضع القمر الاصطناعي في مداره المقرر.

وقد أعلنت وزارة الدفاع أن القمر الاصطناعي وضع في مداره المقرر وبدأ الاتصال به ومنح رقم تسلسلي "كوسموس 2526 " وان جميع أجهزته تعمل بشكل طبيعي.

المصدر: نوفوستي

كامل توما