العثور على كبسولة سبيس إكس على جزيرة فرنسية

عثر فلاحون من جزيرة كيمنز الفرنسية على جزء من كبسولة مركبة الشحن الفضائية "دراغون" التابعة لسبيس إكس.

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وتفيد قناة BFMTV التلفزيونية، بأن المخروط المعدني الذي عثر عليه (قطره 2.5 م)، يفترض أنه جزء من كبسولة مركبة الشحن "دراغون" التابعة لسبيس إكس.

وكتب الفلاحون الذي عثروا على المخروط إلى إيلون موسك في شبكة تويتر: "مرحبا إيلون موسك، انظر إلى ما وجدناه من سبيس إكس على شاطئ جزيرة كيمنز التي نعيش عليها. بالمناسبة أليس لديك نية في إرسال جرار كهربائي إلى الفضاء؟ نحن بحاجة إلى واحد".

كما نشر الفلاحون صورا يظهر فيها المخروط المعدني وقد نقش عليه اسم "سبيس إكس".

المصدر: نوفوستي

كامل توما