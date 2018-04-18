روسيا تساعد في اكتشاف كوكب جديد في برج الدب الأكبر

اكتشف كوكب جديد خارج المنظومة الشمسية، وبالتحديد في برج الدب الأكبر، وأطلقت عليه تسمية "KPS-1b" بحسب بيان صدر عن جامعة إركوتسك الروسية.

ويعد "KPS-1b" عملاقا غازيا يشبه المشتري، حيث تقترب حرارته من 1500 درجة مئوية. ويكمل الكوكب الدوران حول نجمه خلال 41 ساعة أرضية، إذ يقطع مسافة 4 ملايين كيلومتر.

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وتم رصد الكوكب باستخدام تكنولوجيا أعدها علماء روس من جامعة الأورال الفدرالية، بمشاركة علماء الفلك في جامعة إركوتسك في شرق سيبيريا ومختبر الفلك الرئيس التابع لأكاديمية العلوم الروسية.

وتمكن باحث أمريكي هاو من تلقي معلومات عن الكوكب لأول مرة، ما يعد أول حالة في تاريخ علم الفلك، يُكتشف فيها كوكب خارج المنظومة الشمسية بواسطة مرصد تابع للهواة.

ثم تم تأكيد تلك المعلومات عن طريق الرصد من قبل عدد من المختبرات الروسية، بما فيها تلك التي تقع في شمال القوقاز.

كما قام علماء الفلك الفرنسيون باتباع سبل رصد الأطياف، ما سمح لهم بتحديد كتلة الكوكب. وشاركهم في ذلك أيضا علماء فلك من بريطانيا وإيطاليا وبلجيكا.

يذكر أن علماء الفلك اكتشفوا إلى الآن ما يزيد على 3 آلاف كوكب خارج منظومتنا الشمسية.

المصدر: نوفوستي

يفغيني دياكونوف