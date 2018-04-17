تعاون روسي بلجيكي في تصنيع وإطلاق الأقمار الاصطناعية الصغيرة

أبرمت شركة "غلافكوسموس" الروسية ومعهد موسكو للطيران ومركز "لييج" الفضائي البلجيكي اتفاقية للتعاون في مجال إنتاج وإطلاق الأقمار الاصطناعية الصغيرة.

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وجاء في بيان صدر بشأن الاتفاق: "كان الاجتماع مكرسا لمشروع التعاون بشأن تصميم وإطلاق الأجهزة الفضائية الصغيرة مثل CubeSat. ومن المقرر أن يقوم خبراء من بلجيكا على تطوير الحمولة البصرية المفيدة التي تعمل في نطاق الأشعة تحت الحمراء. أما مهمة معهد موسكو للطيران فهي تصميم وتصنيع واختبار منصة للأجهزة الفضائية الصغيرة".

أما شركة "غلافكوسموس" فستكون مسؤولة عن تنسيق العمل وإطلاق هذه الأجهزة إلى الفضاء بواسطة صواريخ "سويوز-2".

المصدر: نوفوستي

كامل توما