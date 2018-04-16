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أمريكا تعزز منظومة أقمارها الاصطناعية العسكرية

الفضاء

أمريكا تعزز منظومة أقمارها الاصطناعية العسكرية
youtube/SciNews
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أعلنت شركة "United Launch Alliance" الأمريكية، يوم السبت 14 أبريل الجاري، عن إطلاق صاروخ "أطلس-5" محملا بأقمار اصطناعية عسكرية.

وجرت عملية الإطلاق من قاعدة كيب كانافيرال الأمريكية في تمام الساعة 19:13 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (2:13 صباح الأحد بتوقيت موسكو).

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ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن الصاروخ حمل إلى الفضاء قمر "CBAS" الاصطناعي، فضلا عن أقمار ومعدات أخرى مخصصة للأغراض العسكرية.

المصدر: نوفوستي

أسعد ضاهر

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