أمريكا تعزز منظومة أقمارها الاصطناعية العسكرية

أعلنت شركة "United Launch Alliance" الأمريكية، يوم السبت 14 أبريل الجاري، عن إطلاق صاروخ "أطلس-5" محملا بأقمار اصطناعية عسكرية.

وجرت عملية الإطلاق من قاعدة كيب كانافيرال الأمريكية في تمام الساعة 19:13 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (2:13 صباح الأحد بتوقيت موسكو).

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ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن الصاروخ حمل إلى الفضاء قمر "CBAS" الاصطناعي، فضلا عن أقمار ومعدات أخرى مخصصة للأغراض العسكرية.

المصدر: نوفوستي

أسعد ضاهر