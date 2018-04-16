"روسكوسموس" و"ناسا" تحددان شكل المحطة القمرية المستقبلية

أكد رئيس مؤسسة "روسكوسموس"، إيغور كوماروف، أن شكل المحطة القمرية المستقبلية سيحدد خلال اجتماع رؤساء وكالات الفضاء في كولورادو سبرينغس بالولايات المتحدة.

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وقال كوماروف في تصريح لصحيفة "روسيسكايا غازيتا": "سيجتمع في الأيام المقبلة رؤساء وكالات الفضاء في كولورادو سبرينغس بالولايات المتحدة، لدراسة هذه المسألة وتحديد شكل المحطة القمرية التي يجب أن تحتوي على مكان للسكن ومختبرات علمية ومصادر للطاقة وبوابات. ويجري حاليا وضع تصاميم لشكلها وتوزيع هذه الوحدات، ونحن مستعدون للمساهمة في إنشاء البوابات ووحدات السكن وطبعا نظم دعم الحياة، حيث أن روسيا رائدة في هذا المجال دون منازع".

وأكد كوماروف على أنه من المهم جدا أن يفكر المشاركون في المشروع بشأن توحيد معايير العمل في الفضاء، لأن هذا مرتبط مباشرة بسلامة طاقم الرواد.

واختتم كوماروف حديثه قائلا: "يطلق على روسيا لقب (بطل العالم) في عدد التحام المركبات الفضائية. لذلك آمل أن يتم اعتماد المعايير الروسية في هذا المجال".

المصدر: نوفوستي

كامل توما