المكسيك تواصل تعاونها مع روسيا في مجال الفضاء

أكد رئيس وكالة الفضاء المكسيكية، خافيير خيمينيز، أن المكسيك ستواصل التعاون مع روسيا في مجال الفضاء.

وعلى هامش المؤتمر الأخير ليوم الملاحة الفضائية في المكسيك قال المسؤول إن "حادثة القمر الاصطناعي (MexSat-1) لن تؤثر على تطلعات المكسيك في مواصلة التعاون مع روسيا في مجال الفضاء".

وأضاف المسؤول أن "الحوادث قد تقع دوما في جميع المجالات، ورغم ما حدث مع القمر المكسيكي عند إطلاقه على متن صاروخ بروتون الروسي، إلا أن هذه الصواريخ جيدة وموثوقة".

يذكر أن المكسيك كانت قد أطلقت قمر "MexSat-1" عام 2015 على متن صاروخ "بروتون-إم" الروسي، لكن عطلا أصاب الصاروخ أدى إلى تحطمه في الجو وفقدان القمر قبل وصوله إلى مداره بدقيقة.

المصدر: نوفوستي

أسعد ضاهر