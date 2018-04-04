وكالة الفضاء الأوروبية ترصد تشكلا غامضا في كوكبة الجبار (صور)

أصدرت وكالة الفضاء الأوروبية صورة غريبة تبدو وكأنها تظهر شكلا مظلما مع عيون متوهجة تمتد عبر سماء الليل.

وبدا الشكل لدى البعض شبيها بالثعلب، بينما رآه آخرون على شكل قطة، إلا أن هذا المظهر الغريب في الواقع ليس إلا سديما مظلما في كوكبة الجبار.

وتأتي الصورة الجديدة المذهلة ضمن البيانات التي جمعها القمر الاصطناعي "غايا" من وكالة الفضاء الأوروبية، والذي أطلق في عام 2013، ومنذ ذلك الحين رسم أكثر من مليار نجم.

وفي الصورة التي نشرتها وكالة الفضاء الأوروبية، يأخذ الغبار والغاز شكل شبح حيوان مفترس مع آذان مدببة وأنف طويل وعيون بيضاء متوهجة.

ووفقا لوكالة الفضاء الأوروبية، فإن "القط في كوكبة الجبار" غير مرئي للعين المجردة.

وأوضحت الوكالة أن الصور تستند إلى بيانات "غايا" التي تم إصدارها في عام 2016، حيث توضح كثافة النجوم التي تمت ملاحظتها أثناء مسح هذه المنطقة من السماء.

المصدر: ديلي ميل

فادية سنداسني