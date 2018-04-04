وكالة الفضاء الأوروبية ترصد تشكلا غامضا في كوكبة الجبار (صور)
أصدرت وكالة الفضاء الأوروبية صورة غريبة تبدو وكأنها تظهر شكلا مظلما مع عيون متوهجة تمتد عبر سماء الليل.
وبدا الشكل لدى البعض شبيها بالثعلب، بينما رآه آخرون على شكل قطة، إلا أن هذا المظهر الغريب في الواقع ليس إلا سديما مظلما في كوكبة الجبار.
ESA Science & Technology: @ESAGaia's view of dark interstellar clouds https://t.co/xYEJj4mpCKpic.twitter.com/HtFR3h8bWB— ESA ESDC (@ESAesdc) April 4, 2018
What "creatures" did you find in today's #Space#Science#ImageOfTheWeek? Explore more images of dark clouds in our Milky Way galaxy based on data from @ESAGaia's first release:https://t.co/VDxkP2W2kX#WaitingforGaia#GaiaDR2pic.twitter.com/lmTLaMpioz— ESA Science (@esascience) April 3, 2018
وتأتي الصورة الجديدة المذهلة ضمن البيانات التي جمعها القمر الاصطناعي "غايا" من وكالة الفضاء الأوروبية، والذي أطلق في عام 2013، ومنذ ذلك الحين رسم أكثر من مليار نجم.
وفي الصورة التي نشرتها وكالة الفضاء الأوروبية، يأخذ الغبار والغاز شكل شبح حيوان مفترس مع آذان مدببة وأنف طويل وعيون بيضاء متوهجة.
A #cat or a #fox? What do you see in this animal-themed @ESAGaia image of the Orion constellation? @esascience#IOTW— ESA (@esa) April 3, 2018
Details: https://t.co/nOMTxPilsspic.twitter.com/ww3qKNHvI0
ووفقا لوكالة الفضاء الأوروبية، فإن "القط في كوكبة الجبار" غير مرئي للعين المجردة.
وأوضحت الوكالة أن الصور تستند إلى بيانات "غايا" التي تم إصدارها في عام 2016، حيث توضح كثافة النجوم التي تمت ملاحظتها أثناء مسح هذه المنطقة من السماء.
المصدر: ديلي ميل
فادية سنداسني