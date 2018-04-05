روسيا قد تتعاون مع الصين لإنتاج الصواريخ الثقيلة

أعرب المدير التنفيذي للأعمال والتجارة في مؤسسة "روسكوسموس" الروسية، أنطون جيكانوف، عن أمل بلاده في التعاون مع الصين في مجال صناعة الصواريخ الثقيلة.

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وأشار جيكانوف في تصريح لوكالة نوفوستي، إلى أن قرار التعاون في هذا المجال لم يتخذ بعد، وأضاف قائلا: "لدينا مجموعة دول مقترحة للشراكة في المحافل الدولية، والصين إحدى هذه الدول.. وربما سيكون التعاون في إنتاج الصواريخ الثقيلة أحد مجالات التعاون بيننا. سنقترح عليهم المساهمة في جميع البرامج التي ننفذها. وندرس مسألة تعاون شركاء دوليين في جميع برامج روسكوسموس".

المصدر: نوفوستي

كامل توما