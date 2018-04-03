"ناسا" تنشر صورة رائعة لمجرة حلزونية "مسطحة"

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" صورة للمجرة الحلزونية "NGC 5714" الواقعة في كوكبة العواء، على مسافة 130 مليون سنة ضوئية من الأرض.

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والتقطت هذه الصورة من جانب المجرة، لذلك تبدو مسطحة تماما. وهذه أول صورة تلتقط للمجرة الحلزونية NGC 5714 من هذه الزاوية، حيث تلاحظ حوافها ذات اللون الأزرق ومركزها الساطع.

وتشير "ناسا" إلى أنه في عام 2003، انفجر نجم سوبرنوفا SN 2003dr، في هذه المجرة، وبين تحليل طيفه احتواءه نسبة عالية من الكالسيوم.

المصدر: نوفوستي

كامل توما