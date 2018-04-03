خبراء روس يصنعون خبزا صالحا لعامين!

يعمل أخصائيون من روسيا على صناعة خبز خاص لرواد الفضاء باستخدام إضافات جديدة وتقنيات متعددة المراحل.

ومن المفترض أن يحافظ خبز رواد الفضاء، الذي يعد من أهم مكونات أنظمتهم الغذائية، على نضارة وخصائص مفيدة لمدة عامين تقريبا، وفقا لتقرير مديرة معهد بحوث صناعة الخبز مارينا كوستيوشينكو.

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وسيتم استخدام تقنيات حديثة لإطالة عمر صلاحيته، بحيث لا تؤثر على جودته وفوائده بحسب تصريحات مديرة المعهد.

وذكرت الخبيرة أن مواد وظيفية متخصصة ستضاف إلى الخبز، عدا عن تكنولوجيا متعددة المراحل، لأن تكرار إعداد العجين يزيد من عمر تخزينه بصلاحية ونضارة جيدة ومفيدة.

وأشارت كوستيوشونكو إلى أن المعهد أنتج خبزا لرواد الفضاء منذ ما يقارب 60 عاما، مع فترة صلاحية بلغت 15 شهرا.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو