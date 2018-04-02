سبيس إكس تطلق 10 أقمار اصطناعية وتفشل في إعادة الصاروخ

نقلت شركة سبيس إكس بنجاح 10 أقمار اصطناعية للاتصالات "Iridium NEXT" إلى مدارها المحدد، ولكنها فشلت في التحكم بالجزء الانسيابي الرئيسي للصاروخ فالكون 9.

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وذكر إيلون موسك، رئيس شركة سبيس إكس في موقعه على شبكة تويتر، أن الجزء الانسيابي للصاروخ اصطدم بسطح الماء بسرعة عالية جدا.

وأكد موسك أن المعلومات الأولية تشير إلى أن السبب يعود إلى عدم انفتاح المظلات الجانبية بالدرجة المطلوبة، لذلك سوف تجري اختبارات جديدة.

يذكر أن الصاروخ فالكون 9 كان قد أطلق الساعة 17:13 (بتوقيت موسكو)، يوم 30 مارس المنصرم، من قاعدة فاندنبرغ الجوية بولاية كاليفورنيا.

المصدر: فيستي. رو

كامل توما