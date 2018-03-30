الصين تطلق قمرين اصطناعيين للملاحة الفضائية

أطلقت الصين، صباح اليوم الجمعة، الصاروخ الناقل "تشانغ تشينغ- 3V" وعلى متنه قمران اصطناعيان Beidou-3، كجزء من منظومة الملاحة الصينية "بيدو".

وأعلن التلفزيون المركزي الصيني أن الصاروخ أطلق الساعة الواحدة و56 دقيقة حسب التوقيت المحلي. ومن المفترض أن يوضع القمران في مدارهما المخصص للأقمار الاصطناعية الستة التي تعمل في منظومة "بيدو".

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كما تخطط الصين لإطلاق 18 قمرا اصطناعيا خلال عام 2018 للعمل ضمن منظومة الملاحة، على أن يصل عددها إلى 30 قمرا، مع نهاية عام 2020.

وتعد "بيدو" منظومة ملاحة عالمية صينية قيد الإنشاء، يخطط لأن تنافس منظومة GPS الأمريكية و"غلوناس" الروسية، حيث تنوي الصين توفير خدمات الملاحة في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2020.

المصدر: نوفوستي

كامل توما