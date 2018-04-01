"ناسا": مركبة "دراغون" ستحمل رائد فضاء روسي

تخطط وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لضم رائد فضاء روسي إلى طاقم مركبة "دراغون" الفضائية المأهولة المتوجهة إلى المحطة الفضائية الدولية، في نوفمبر 2019.

وذكر تقرير للوكالة أنه من المقرر إطلاق مركبة "دراغون" مأهولة، في نوفمبر عام 2019، وعلى متنها أربعة رواد فضاء، ثلاثة مقاعد منها ستخصص لرواد الفضاء المتوجهين إلى القطاع الأمريكي في المحطة الفضائية الدولية من الولايات المتحدة وكندا وأوروبا واليابان، أما المقعد الرابع فسيكون لرائد فضاء من روسيا. أي سيصبح عدد رواد الفضاء في المحطة الدولية سبعة، سيكون عليهم العمل في الفضاء حوالي نصف سنة.

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وقال مصدر في قطاع الصواريخ الفضائية الروسية لوكالة نوفوستي إن هذه المواعيد لم تدرس حتى الآن. ومع ذلك فإن رحلة "دراغون" المأهولة لن تتم قبل عام 2020، وقال "يخطط الجانب الأمريكي لتخصيص أحد المقاعد لرائد فضاء من روسيا، ولكن بما أن المركبات الفضائية الأمريكية لم تحصل من روسيا على شهادة صلاحيتها للرحلات المأهولة، فإن مؤسسة (روسكوسموس) لا تنوي المجازفة بحياة رائد فضاء من روسيا".

وقال مصدر آخر لوكالة نوفوستي، إن الجانب الأمريكي لا يسمح لممثلي روسيا بالاطلاع على الوثائق التصميمية للمركبات الفضائية الخاصة، ولا يدعو المهندسين الروس ورواد الفضاء للتعرف والتدريب على مركبات Crew Dragon وOrion وStarliner.

المصدر: نوفوستي

كامل توما