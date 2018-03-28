أحدث التنبؤات بموعد تحطم محطة الفضاء الصينية على الأرض

أشارت آخر تنبؤات الخبراء إلى أن محطة الفضاء الصينية "تيانغونغ-1" ستتحطم على سطح الأرض، في 1 أبريل المقبل.

وهذه ليست "كذبة أبريل"، حيث خرجت المحطة الفضائية عن السيطرة، وفقدت الاتصال مع وكالة الفضاء الصينية، وهي الآن تخرج من المدار.

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ويتوقع الخبراء حاليا أن تسقط المحطة في مكان ما فوق أوروبا، وربما تسقط في المناطق الواقعة بين خطي "43ºN" و"43ºS" والتي تضم بلدانا مثل إسبانيا وفرنسا والبرتغال واليونان وغيرها.

ويبدو أن 1 أبريل (إما قبله أو بعده بيوم)، هو التاريخ الجديد المحتمل لتحطم المحطة الفضائية على الأرض، وعلى الرغم من أن وكالة الفضاء الأوروبية تشير إلى أنها لن تكون قادرة على تقديم "تنبؤ دقيق بوقت وموقع" التحطم، إلا أنها توضح أن المناطق الواقعة خارج خطوط العرض المذكورة "يمكن استبعادها".

An out-of-control Chinese space station will soon fall to Earth #Tiangong1https://t.co/fwzqsDR2UTpic.twitter.com/uW6V8PiVeL — Space Agenda (@spaceagenda) March 20, 2018

#Tiangong1 devrait effectuer sa rentrée atmosphérique entre le 29 mars et le 3 avril même si @esaoperations mise plus pour le 31 mars

La zone de rentrée potentiel est située entre 45°Nord et 45°Sud+-

Mais il ne faut pas s'inquiéter, les chances de se prendre un débris sont minces pic.twitter.com/jRupk6qB4u — EspaceInformations (@EspaceInfos) March 27, 2018

المصدر: ذي صان

فادية سنداسني