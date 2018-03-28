 
مباشر

أحدث التنبؤات بموعد تحطم محطة الفضاء الصينية على الأرض

الفضاء

أحدث التنبؤات بموعد تحطم محطة الفضاء الصينية على الأرض
twitter@mikeperso
التنبؤات الأخيرة عن موعد تحطم محطة الفضاء الصينية على الأرض
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k1bd

أشارت آخر تنبؤات الخبراء إلى أن محطة الفضاء الصينية "تيانغونغ-1" ستتحطم على سطح الأرض، في 1 أبريل المقبل.

وهذه ليست "كذبة أبريل"، حيث خرجت المحطة الفضائية عن السيطرة، وفقدت الاتصال مع وكالة الفضاء الصينية، وهي الآن تخرج من المدار.

إقرأ المزيد
"القصر السماوي" قد يسقط فوق أوروبا محملا بمادة سامة "القصر السماوي" قد يسقط فوق أوروبا محملا بمادة سامة

ويتوقع الخبراء حاليا أن تسقط المحطة في مكان ما فوق أوروبا، وربما تسقط في المناطق الواقعة بين خطي "43ºN" و"43ºS" والتي تضم بلدانا مثل إسبانيا وفرنسا والبرتغال واليونان وغيرها.

ويبدو أن 1 أبريل (إما قبله أو بعده بيوم)، هو التاريخ الجديد المحتمل لتحطم المحطة الفضائية على الأرض، وعلى الرغم من أن وكالة الفضاء الأوروبية تشير إلى أنها لن تكون قادرة على تقديم "تنبؤ دقيق بوقت وموقع" التحطم، إلا أنها توضح أن المناطق الواقعة خارج خطوط العرض المذكورة "يمكن استبعادها".

المصدر: ذي صان

فادية سنداسني

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة