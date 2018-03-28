الهند تؤجل إطلاق المركبة الفضائية إلى القمر

قررت منظمة بحوث الفضاء الهندية (ISRO) تأجيل موعد إطلاق المركبة الفضائية "تشاندريان-2" إلى القمر، من 23 أبريل المقبل إلى شهر أكتوبر 2018.

ونقلت صحيفة تايمز الهندية عن رئيس المنظمة ك. سيفان، قوله إن اختبار المركبة سيستمر 20 يوما، ما يعني عدم إمكانية إطلاقها في الموعد المقرر سابقا. لذلك، لكي يكون "الإطلاق مثاليا" تقرر تأجيله إلى شهر أكتوبر المقبل.

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وقال سيفان في حديثه للصحيفة: "إذا بدأت المنظمة مهمتها خلال الفترة مايو-سبتمبر، فلن تتمكن من الاستفادة من النهار القمري الذي يعادل حوالي 14 يوما على الأرض. لذلك تقرر أن تبدأ المهمة في أكتوبر".

كما أكد سيفان أن الهند تخطط لإطلاق قمرين اصطناعيين جديدين إلى الفضاء، في غضون شهر أبريل المقبل.

ويذكر أن مشروع "تشاندريان-2" هو تكملة لبرنامج المركبة "تشاندريان-1" التي أطلقت إلى القمر في أكتوبر 2008، حيث عملت مدة 312 يوما. ويقضي المشروع بالاستمرار في دراسة التكوين المعدني لسطح القمر والعناصر الموجودة فيه.

المصدر: نوفوستي

كامل توما