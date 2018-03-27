"ثلاجة فضائية" جديدة للمحطة الفضائية الدولية

تعمل مجموعة خبراء من معهد الطب الحيوي ومؤسسة "إنيرجيا" في روسيا على تصميم "ثلاجة فضائية" فريدة، تسمح بنقل المواد الحيوية المبردة من وإلى القطاع الروسي في المحطة الفضائية الدولية.

وتضمن "الثلاجة الفضائية" الجديدة، التي ستكون جاهزة في شهر مارس 2019، الحفاظ على درجة حرارة المواد الحيوية ضمن نطاق 20 درجة مئوية تحت الصفر حتى 5 تحت الصفر، خلال 12 ساعة، ويبلغ وزنها حوالي 3.5 كلغم ويمكن استخدامها في خمس رحلات فضائية.

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وحاليا، تعاد المواد البيولوجية المجمدة الناتجة عن التجارب العلمية من المحطة الفضائية إلى الأرض باستخدام الحاوية KV-03، ولكن "الثلاجة" الجديدة ستكون أكثر متانة وتسمح بالحفاظ على درجة حرارة ثابتة للمواد المجمدة.

وقد أكد ممثل معهد الطب الحيوي أن الثلاجة الجديدة تستخدم بطارية للتبريد وفيها 6 جيوب أسطوانية لوضع العينات. وتبقى الثلاجة صالحة للاستخدام لمدة خمس سنوات.

المصدر: نوفوستي

كامل توما