البحرين والإمارات تنويان استخدام قاعدة بايكونور الروسية لإطلاق رواد فضاء لبلديهما

وقعت وكالات الفضاء لروسيا والإمارات وكازاخستان في قاعدة بايكونور الفضائية الروسية على بروتوكول التعاون الثلاثي في مجال الفضاء.

وقالت وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية إن المدير العام للوكالة الروسية الفضائية إيغور كوماروف ورئيس مجلس الإدارة لوكالة الإمارات للفضاء أحمد بالهول الفلاسي ووزير الصناعة الدفاعية والفضائية في كازاخستان بيبوت أتامكولوف وقعوا على البروتوكول الخاص بتوسيع التعاون الثلاثي في مجال الفضاء.

وجاء ذلك قبيل إطلاق مركبة الفضاء "سويوز إم-إس-08" من قاعدة بايكونور إلى محطة الفضاء الدولية يوم الأربعاء في 21 مارس.

من جانبهم، أجرى مسؤولون بحرينيون مباحثات مع الوكالة الفضائية الروسية "روس كوسموس" في قاعدة بايكونور حيث ناقش الجانبان إمكانية إعداد رواد فضاء بحرينيين في مركز إعداد رواد الفضاء بمقاطعة موسكو، وزيارة المسؤولين البحرينيين لمركز إدارة التحليقات الفضائية بمدينة كوروليوف بضواحي موسكو، ومعهد القضايا الطبية والبيولوجية، حيث تجرى تجارب عديدة خاصة بالرحلات الفضائية.

ويذكر أنه جرت مباحثات رباعية بين وفد الوكالة الفضائية الروسية ووفود البحرين والإمارات وكازاخستان حول التعاون المشترك في مجال الفضاء.

المصدر: وكالات