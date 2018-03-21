مركبة "سويوز" المأهولة تنطلق إلى محطة الفضاء الدولية حاملة كاميرات "RT 360"

انطلق الصاروخ "سويوز-FG" من قاعدة بايكونور حاملا مركبة مأهولة من عائلة "سويوز MS" وعلى متنها طاقم جديد للمحطة الفضائية الدولية، المزودة بكاميرات تابعة لمشروع "RT 360".

ووفقا للتقارير، فقد انفصلت المركبة المأهولة عن المرحلة الثالثة للصاروخ "سويوز-FG"، وعلى متنها رائد الفضاء من مؤسسة "روسكوسموس" الروسية، أوليغ أرتيمييف، بالإضافة إلى مهندسي الطيران ورائدي الفضاء في وكالة "ناسا" الأمريكية، أندرو فووستيل وريتشارد أرنولد.

إقرأ المزيد

ومن المقرر أن يطلق الطاقم الروسي في المحطة الفضائية، أثناء خروجهم إلى فضاء المفتوح في الـ8 من أغسطس القادم، عددا من الأقمار الاصطناعية النانوية يدويا، وتثبيت كاميرات فيديو بانورامية تابعة لمشروع أرتي 360، الخاص بقناتنا.

المصدر: نوفوستي

إياد قاسم