"بروتون" الروسي سيحمل جهازين لخدمة الأقمار الاصطناعية

تنوي روسيا إطلاق صاروخ "بروتون-إم" مع وحدة التعجيل "بريز-إم" إلى الفضاء، عام 2020، حاملا على متنه جهازين لخدمة الأقمار الاصطناعية.

ويفيد موقع شركة International Launch Services (ILS) التابعة لمركز خرونيتشيف المصنع لصواريخ "بروتون"، بأن جهازي Space Drone اللذين سيطلقان عام 2020 يعودان لشركة Effective Space.

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ويزن كل من هذين الجهازين 400 كلغم، وأبعاده 1×1×1.25 متر ومزود بمنظومة التحام عامة بالأقمار الاصطناعية. ولتنقل هذين الجهازين بين الأقمار الاصطناعية وتقديم الخدمات وأعمال الصيانة اللازمة، يستخدمان وحدة توليد طاقة كهربائية خاصة بهما.

ويمكن لأي من الجهازين البقاء معلقا مع قمر اصطناعي أكبر حجما في نقطة واحدة، أو تحريكه وتصحيح ارتفاع وميل مداره.

وقد يزداد مستقبلا عدد مثل هذه الأجهزة ومجال استخدامها في مدارات إضافية قريبة من الأرض، علاوة على مساعدتها في التخلص من النفايات الفضائية.

المصدر: نوفوستي

كامل توما