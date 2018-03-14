إيلون موسك يحدد موعد إطلاق صاروخ "فالكون الكبير"

صرح إيلون موسك مؤسس شركة سبيس إكس الأمريكية لصناعات الفضاء بأن صاروخ "Big Falcon Rocket" الذي تنتجه شركته سينطلق في أولى رحلاته في النصف الثاني من العام المقبل.

وفي معرض حديثه خلال مؤتمر South By Southwest الأخير قال موسك: "يعمل الخبراء في سبيس إكس على وضع اللمسات الأخيرة لصاروخ (Big Falcon Rocket (BFR. من الممكن أن يستخدم هذا الصاروخ في أولى الرحلات الفضائية بعيدة المدى في التاريخ الحديث، وربما سيستخدم في رحلات المريخ".

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وأضاف موسك: "جميع أعمال التطوير وتجهيز الصاروخ تجري وفقا للخطة الموضوعة، ومن المنتظر أن تنطلق الرحلة الأولى لهذا الصاروخ، في النصف الأول من عام 2019".

وأوضح أن من بين أهم المشاركين في تمويل مشروع الصاروخ هي شركة "Starlink" التي تطمح لتشكيل منظومة الإنترنت العالمية، والتي ستمول عائداتها رحلات المريخ والقمر المستقبلية.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر