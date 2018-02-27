اليابان تطلق صاروخا إلى الفضاء يحمل قمرا للتجسس

أطلقت وكالة الفضاء اليابانية " JAXA" اليوم، 27 فبراير، بنجاح صاروخا من طراز Н2-А إلى الفضاء على متنه قمر اصطناعي للتجسس.

أطلق الصاروخ من المطار الفضائي تانيجاشيما بمحافظة كاجوشيما الواقعة جنوب غرب اليابان في الساعة 13.34 بالتوقيت المحلي (السابعة و34 دقيقة بتوقيت موسكو).

القمر الاصطناعي الذي سيضعه هذا الصاروخ في مداره المقرر هو من نوع IGS-Optical 6 وهو خاص بالتجسس من صنع شركة ميتسوبيشي اليكتريك. هذا القمر هو جزء من البرنامج الحكومي Information Gathering Satellite (IGS)، وهدفه الرئيس ضمان استقلالية اليابان في الحصول على معلومات مباشرة من الأقمار الاصطناعية.

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القمر المذكور مجهز بأجهزة بصرية ومعدات تسمح بالتقاط صور لسطح الأرض خلال النهار.

تصل نفقات اليابان السنوية لتصميم وإنتاج الأقمار الاصطناعية التجسسية حوالي 500 مليون دولار، وتبرر ذلك بالتجارب الصاروخية التي تجريها كوريا الشمالية.

حاليا لليابان قمران اصطناعيان للتجسس يعملان في الفضاء هما "كوغاكو3" و"كوغاكو 4" وكذلك ثلاثة أقمار أخرى تعمل بالرادار. هذه الأقمار تلتقط صورا لمواقع على الأرض، بما فيها المواقع العسكرية خلال النهار، أما التي تعمل بالرادار فتراقب سطح الأرض ليلا أو في ظروف الرؤية السيئة.

المصدر: نوفوستي

كامل توما