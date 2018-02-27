روسيا بصدد نشر مركز لاستقبال معلومات الأقمار الاصطناعية في قارة القطب الجنوبي

من المقرر أن تقوم شركة "الأنظمة الفضائية الروسية" بصفتها فرعا من شركة "روس كوسموس" الروسية عام 2019 بنشر مركز جديد لاستقبال ومعالجة المعلومات الواردة من الأقمار الاصطناعية.

وقال ناطق باسم الشركة، إن استخدام المركز يتوقع أن يبدأ في فبراير عام 2019، وإنه أول مركز تابع للمنظومة الروسية الموحدة لاستشعار الأرض عن بعد يقع في النصف الجنوبي للكرة الرضية. ومن شأنه أن يزيد من سرعة بلوغ المعلومات إلى المستخدمين وإرسالها إلى مركز الإدارة في موسكو، الأمر الذي سيسمح بتخليص ذاكرة الأقمار الاصطناعية من المعلومات الزائدة وزيادة مساحة الأراضي التي يتم استشعارها عن بعد، مع العلم أن المركز سيتلقى معلومات من الأقمار الاصطناعية الروسية والأجنبية الخاصة باستشعار الأرض عن بعد.

ومن المفترض أن يقام المركز البري على قمة تل بالقرب من محطة "بروغريس" الروسية للبحوث العلمية في قارة القطب الجنوبي. وهو يتألف من أجهزة استقبال وإرسال ومجموعة من الهوائيات المنصوبة تحت غطاء شفاف لاسلكيا. أما إدارة المركز فيمكن أن تتحقق من مركز القيادة الواقع في محطة "بروغريس" الروسية العلمية في قارة القطب الجنوبي أو عن بعد من روسيا.

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يذكر أن استخدام المنظومة الروسية الموحدة لاستشعار الأرض عن بعد بدأ عام 2016. وتضم المنظومة مراكز منتشرة في الأراضي الروسية كلها جنوبا وشمالا، غربا وشرقا، ناهيك عن المركز الواقع في قارة القطب الجنوبي.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف