قريبا جدا.. القمر "الأزرق" يزين السماء الشهر القادم
ZUMAPRESS.com-© Zhou Zhiyong
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يشهد الشهر الأول من ربيع هذا العام ظاهرة نادرة أسماها الفلكيون القمر "الأزرق" النادر.
ونشر المكتب الإعلامي للقبة السماوية في موسكو، خبر القمر "الأزرق" في السماء الذي يرتبط ظهوره باكتمال البدر مرتين في آذار/مارس القادم في الـ 2 و31 منه.
وجاءت تسمية القمر "الأزرق" من التعبير الإنجليزي "Once in a Blue Moon" الذي يعني حدثا نادرا جدا.
ويسجل هذا الحدث الفلكي عادة مرة كل سنتين أو ثلاث سنوات، وسيكون الفاصل الزمني بين اكتمالي القمر 29.53 يوما وهي مدة أقصر من متوسط طوال الشهر في السنة الشمسية.
وستشهد الأرض هذا الحدث الفلكي القمر "الأزرق"، مرة أخرى في تشرين الأول/أكتوبر عام 2020.
المصدر: إزفيستيا
خالد ظليطو
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