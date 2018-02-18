باحث مصري يضع خطة لإنقاذ الأرض

نشرت مجلة "جون أفريك" الفرنسية المتخصصة في الشؤون الإفريقية، خطة باحث مصري يطمح إلى إنقاذ كوكب الأرض على طريقته الخاصة.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية، أن الباحث المصري وهو خليل محمد، باحث في الهندسة في جامعة مونتريال بكندا، ويخطط لإحداث ثورة في إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، ويدعم فكرته عبر شركة "بيروسكيل" التي أنشأها.

وأكدت أن خليل طالب جيد، واكتشف الفكرة منذ عامين في مختبر أبحاث بمنطقة بوليتشنيك في مونتريال، ويرى أن النفايات الإلكترونية مشكلة عالمية، خاصة عندما ترسل إلى إفريقيا لحرقها، مما يتسبب في ارتفاع درجة حرارة الأرض عموما، بفضلا عن الآثار السامة لذلك.

ونقلت عن خليل أنه يبحث مع المسؤولين في جامعته سبل منحه ترخيصا حصريا حتى تبصر فكرته النور.

المصدر: "المصري اليوم"