بيانات جديدة عن وجهة "تسلا" في الفضاء

تتجه سيارة إيلون موسك "تسلا Roadster" التي أُطلقت إلى الفضاء على متن أقوى صاروخ في العالم "فالكون هيفي" نحو كوكب المريخ، هدفها المقرر مسبقا.

وقالت صحيفة "Live Science" إن العلماء في شركة "سبيس إكس" أخطأوا في حساب مسار سيارة موسك، ما أظهر لهم أنها لا تتجه إلى المريخ كما كان يفترض.

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وأكد جوناثان ماكداويل، عالم الفيزياء الفلكية في جامعة هارفارد الأمريكية، أن المسار الذي كان يعتقد أن يؤدي بـ "تسلا" إلى حزام الكويكبات بين كوكبي المريخ والمشتري تم حسابه بالخطأ، لأن خبراء الشركة لم يستخدموا العامل "C3" بصورة صحيحة، وهو يعبر عن السرعة اللازمة لتجاوز جاذبية الأرض.

يذكر أن أول سيارة مؤسس شركة "سبيس إكس" إيلون موسك، أطلقت إلى الفضاء الأسبوع الماضي بواسطة صاروخ "فالكون هيفي" فائق الثقل.

المصدر: نوفوستي

يفغيني دياكونوف