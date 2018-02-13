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ربع طلبات الالتحاق بمشروع الإمارات الفضائي من النساء!

الفضاء

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يتنافس آلاف المواطنين من الإمارات العربية المتحدة للحصول على مكان في أول برنامج فضائي في البلاد.

ويوفر البرنامج الفضائي 4 مقاعد فقط للرواد، وقد أثار اهتمام الجماهير الراغبين في الانضمام إلى أول بعثة، ترعاها الإمارات، إلى المحطة الفضائية الدولية.

وذكرت التقارير المحلية أن عملية تقديم الطلبات، التي تستوجب امتلاك المتقدمين للجنسية الإماراتية بالإضافة إلى شهادة جامعية، اجتذبت 3 آلاف مرشح، ربعهم من النساء. وشجعت الحكومة عشاق اللياقة البدنية والفضاء وكذلك العسكريين السابقين والأطباء، للتقدم بطلب الانضمام إلى البعثة.

ووصف سعيد الجرقاوي، مدير مركز محمد بن راشد الفضائي، حيث سيخضع المحظوظون للتدريب المكثف، الاهتمام الكبير بالمشروع الفضائي بـ "الضخم".

وفي العام الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإماراتي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن البرنامج الفضائي مكرس لإرسال 4 رواد فضاء إماراتيين إلى المحطة الفضائية الدولية.

المصدر: RT

ديمة حنا

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