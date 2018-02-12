مدينة عربية.. أول صور يلتقطها القمر الروسي "كانوبوس-V"

نشرت مؤسسة روسكوسموس الروسية على موقعها في الإنترنت صورا لسطح الأرض، التقطها القمر الاصطناعي الروسي "كانوبوس-V" الثالث.

وعقب إطلاقه مطلع فبراير الجاري من مطار "فوستوتشني" الفضائي، أرسل "كانوبوس-V" الثالث الصورة الأولى، في الـ 9 من الشهر الجاري، وهي لمدينة أبو ظبي.

ويشير مصدر في مؤسسة روسكوسموس إلى أن التقاط الصور تم ضمن برنامج اختبارات القمرين "كانوبوس-V" الثالث والرابع، واتضح أن نوعية الصور جيدة وتفي بمتطلبات الجهات المعنية.

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وأضاف المصدر أن "اختبارات عمل المنظومات في القمرين انتهت بنجاح، وبدأ خبراء مؤسسة أغوسيفيان المختصة بنظم رصد الفضاء، ومراقبة المعلومات والمجمعات الكهرميكانيكية باختبار الأجهزة الرئيسية وسرعة إرسال المعلومات المطلوبة لاسلكيا".

وتعد الأقمار الاصطناعية "كانوبوس-V" من سلسلة الأقمار الخاصة بسبر الأرض ومراقبة الكوارث، وتستخدمها وزارتا الطوارئ والموارد الطبيعية ومصلحة الأحوال الجوية ومراقبة البيئة وأكاديمية العلوم الروسية وغيرها.

المصدر: نوفوستي

كامل توما