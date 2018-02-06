أثقل صاروخ فضائي في العالم جاهز للانطلاق! (بث مباشر)

أكدت مصادر مطلعة أن صاروخ "Falcon Heavy" الأثقل في العالم جاهز للإطلاق مساء اليوم، 6 فبراير الجاري.

ووفقا للمصادر فإن "إدارة الطيران الاتحادية في الولايات الأمريكية منحت شركة سبيس إكس التراخيص اللازمة لإطلاق صاروخها الفضائي فائق الثقل Falcon Heavy".

وحددت "سبيس إكس" الموعد الأولي للإطلاق، في 6 فبراير عند الساعة 21:30 بتوقيت موسكو، لكنها عادت وأجلت الإطلاق حتى 22:20. ونشرت بعض القنوات على يوتيوب روابط وفيدوهات لمتابعة عملية الإطلاق بشكل مباشر.

ويحمل الصاروخ التجريبي سيارة من نوع "Tesla Roadster" تابعة لإيلون موسك مؤسس "سبيس إكس"، والذي أكد أن "فكرة أن يعثر أحد ما عليها في الفضاء بعد ملايين السنين مثيرة جدا".

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وصُمّم الصاروخ ليكون قادرا على نقل حمولات تصل إلى 64 طنا إلى المدارات الأرضية القريبة، وحمولات أقصاها 2.2 طن إلى المدارات الفضائية البعيدة، ومن المفترض أن يكون الصاروخ الرئيس الذي ستعتمد عليه "سبيس إكس" في رحلاتها المستقبلية إلى المريخ.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر