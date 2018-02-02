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رصد المحطة الفضائية الدولية أمام "القمر العملاق"

الفضاء

رصد المحطة الفضائية الدولية أمام
Reuters ATTENTION EDITORS
رصد المحطة الفضائية الدولية أمام "القمر العملاق"
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نشرت وكالة ناسا صورة جديدة تُظهر مشهدا رائعا للمحطة الفضائية الدولية، ليلة الثلاثاء 30 يناير، قبل ساعات قليلة من ظهور "القمر الأزرق الدموي العملاق".

وجاء في التغريدة التي نشرتها ناسا على تويتر: "المحطة الفضائية الدولية بطاقمها المكون من 6 رواد فضاء، تمر أمام القمر المكتمل في هذه الصورة الرائعة". وكانت المحطة الدولية تحلق بسرعة 5 أميال في الثانية.

وتمكنت الظاهرة الفلكية النادرة من إبهار العالم أجمع في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد غيابها لأكثر من 150 عاما تقريبا.

وظهر "القمر الأزرق الدموي العملاق" نتيجة ظاهرة القمر الأزرق (البدر الثاني في الشهر الميلادي)، والتي تحدث في وقت ظهور القمر العملاق، عندما يكون القمر في أقرب نقطة من الأرض، وأكثر إشراقا من المعتاد بنسبة 14% تقريبا. بالإضافة إلى القمر الدموي، الذي يظهر لحظة خسوف القمر.

ويقول آلان ماكروبيرت، من مجلة سكاي وتليسكوب إن "الضوء الأحمر الذي نراه هو ضوء الشمس المخفف من قبل الغلاف الجوي للأرض، قبل عبوره عبر الفضاء إلى القمر".

المصدر: ديلي ميل

ديمة حنا

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