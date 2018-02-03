روسيا تستعين بالدرونات لتعقب حطام الصواريخ

أكدت السلطات المحلية في منطقة ياقوتيا الروسية أن المختصين سيعتمدون على الدرونات لتعقب الأجزاء المنفصلة عن الصواريخ المنطلقة من مطار فوستوتشني الفضائي.

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وقرر المختصون اعتماد هذه الطريقة في البحث عن أجزاء الصواريخ وتعقبها وخصوصا في الموسم الشتوي، نظرا لشدة انخفاض درجة الحرارة هناك، حيث أكدوا أن البرد الشديد قد يؤثر نوعا ما على دقة الأنظمة الرادارية المخصصة لهذا الغرض.

وتأتي تلك الأخبار تزامنا مع إطلاق صاروخ "سويوز-2.1A" الروسي بنجاح، صباح الخميس 1 فبراير الجاري، والذي يفترض أن تنفصل أجزاء منه لتسقط في منطقة ياقوتيا.

يذكر أن "فوستوتشني" يعد أول مطار فضائي مدني في روسيا، ويقع في محافظة "آمور" بأقصى شرق البلاد، ويبعد عن مدينة بلاغوفيشينسك 180 كيلومترا. أما مساحته فتبلغ حوالي 650 كيلومترا مربعا، بطول 18 كيلومترا وعرض 36 كيلومترا.

المصدر: نوفوستي

أسعد ضاهر