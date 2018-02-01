رواد الفضاء في دورة "البقاء على قيد الحياة في الشتاء"

بدأ رواد الفضاء دورة تدريبية جديدة في مركز تدريب "غاغارين" في غابات ضواحي العاصمة الروسية موسكو.

ويشارك في دورة "البقاء على قيد الحياة في فصل الشتاء" رواد فضاء من وكالة روسكوسموس الروسية ومن وكالة ناسا الأمريكية.

وتحاكي هذه التدريبات الظروف القاسية المحتملة التي قد تواجه الرواد أثناء رحلاتهم الفضائية، وعليهم مواجهتها باستخدام المعدّات المتوفرة على متن المركبة الفضائية الحقيقية.

YouTube.com-Yuri Gagarin Cosmonaut Training Center

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كما تشارك مجموعة من الأطباء وعلماء النفس وغيرهم في بناء عدة أنواع من الملاجئ، ويتدربون على استخدام أجهزة الاتصال اللاسلكية وتقديم المساعدة الطبية عند اللزوم في محاكاة لبعثات البحث والإنقاذ.

المصدر: وكالات

خالد ظليطو