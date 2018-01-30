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الصين تشغل أول مرصد مداري بالأشعة السينية

الفضاء

الصين تشغل أول مرصد مداري بالأشعة السينية
© NASA IMAGES / Barcroft Media
صورة من الأرشيف
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أطلقت الصين أول قمر اصطناعي يستخدم الأشعة السينية كمرصد فضائي لاستكشاف الكون.

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وأعلنت إدارة العلوم والتكنولوجيا الصينية، اليوم الثلاثاء، خبر بدء عمل  القمر ومرصده الفضائي، لاستكشاف الظواهر الكونية بما في ذلك الثقوب السوداء والنجوم النيوترونية.

يذكر أن القمر الاصطناعي "هويان" أطلق، في 15 يناير الجاري، من قاعدة جيوتشيوان (شمالي غرب مقاطعة قانسو الصينة)، واجتاز كل الاختبارات المدارية بنجاح، وبدأ بالعمل لتنفيذ عدد من المشاريع العلمية التقنية الاستراتيجية.

المصدر: تاس

خالد ظليطو

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