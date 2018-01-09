اليابان تبتكر رادارا لكشف النفايات الفضائية الصغيرة

ازداد حجم النفايات في الفضاء في السنوات الأخيرة بصورة ملحوظة الأمر الذي يهدد المركبات الفضائية والأقمار الاصطناعية.

وتفيد صحيفة "ايوميوري" اليابانية بأن وكالة الفضاء اليابانية تعمل حاليا على ابتكار رادار لكشف "النفايات الفضائية" بطول 10 سنتيمترات وأكبر.

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ووفق معطيات الصحيفة، فإن الرادار المنصوب في ولاية أوكاياما يكتشف فقط الأجسام في مدار الأرض، والتي مقاسها أكبر من 1.5 متر. أما الرادار الجديد الذي من المفترض دخوله الخدمة عام 2023 فستكون حساسيته أقوى من الرادار الحالي بـ 200 مرة .

ويعد هذا الرادار ضروريا لمنع اصطدام المركبات الفضائية والأقمار الاصطناعية في الفضاء بحطام الصواريخ حتى ارتفاع 2000 كلم.

كما تشير الصحيفة إلى أن وزارة الدفاع اليابانية تنوي نصب رادار آخر في ولاية ياماغوتشي لاكتشاف النفايات الفضائية التي تدور في مدار الأرض على ارتفاع 36 ألف كلم.

وتجدر الإشارة إلى أن القمر الاصطناعي "IDEA OAG 1" الذي أنتجته شركة Astroscale Japan، والمخصص لمراقبة النفايات الفضائية الصغيرة، لن يجدد بعد حادثة تحطم وحدة التعجيل "فريغات" مع 19 قمرا اصطناعيا، في 28 نوفمبر 2017.

المصدر: نوفوستي

كامل توما