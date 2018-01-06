ناسا تنعى تاسع رائد فضاء وطئت قدماه القمر

أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" عن وفاة رائد الفضاء الأمريكي المخضرم جون يونغ، عن عمر ناهز 87 عاما.

ووفقا لوكالة "رويترز"، فقد كان يونغ وهو طيار سابق في البحرية الأمريكية، أحد 12 رائد فضاء مشى على سطح القمر، والتاسع حسب ترتيبهم الزمني.

وقالت ناسا في بيان على تويتر: "نشعر بالحزن لفقدان رائد الفضاء جون يونغ".

We're saddened by the loss of astronaut John Young, who was 87. Young flew twice to the Moon, walked on its surface & flew the first Space Shuttle mission. He went to space six times in the Gemini, Apollo & Space Shuttle programs. pic.twitter.com/l4nSwUCMIq — NASA (@NASA) 6 января 2018 г.

ويونغ من أكثر رواد الفضاء إنجازات في تاريخ برنامج الفضاء الأمريكي فقد قام برحلتين إلى الفضاء خلال برنامج جيميني التابع لناسا في منتصف الستينات ورحلتين خلال بعثات أبولو إلى القمر، ورحلتين على مكّوك فضاء في الثمانينات.

We remember our most experienced astronaut, John Young.



“Today, NASA and the world have lost a pioneer." Full statement from our Acting Administrator Robert Lightfoot on the passing of Young: https://t.co/WI6BDpbQ7epic.twitter.com/WeRxkBGAZB — NASA (@NASA) 6 января 2018 г.

وتقاعد في عام 2004 بعد أن أمضى 42 عاما مع وكالة الفضاء الأمريكية.

ووصل يونغ إلى سطح القمر في أبريل عام 1972 خلال رحلته الفضائية الرابعة التي كانت المهمة الـ16 "لأبولو".

We mourn the passing of astronaut John Young, who began his career with us in 1962, when he was selected from hundreds of young pilots for our second astronaut class. Spanning three generations of spaceflight, he went on to fly in space six times. More: https://t.co/R5eY8MIaG9pic.twitter.com/pkOFt6zzpL — NASA (@NASA) 6 января 2018 г.

المصدر: رويترز

إياد قاسم