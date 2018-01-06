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ناسا تنعى تاسع رائد فضاء وطئت قدماه القمر

الفضاء

ناسا تنعى تاسع رائد فضاء وطئت قدماه القمر
AFP CREDIT NASA
رائد الفضاء الأمريكي جون يونغ
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أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" عن وفاة رائد الفضاء الأمريكي المخضرم جون يونغ، عن عمر ناهز 87 عاما.

ووفقا لوكالة "رويترز"، فقد كان يونغ وهو طيار سابق في البحرية الأمريكية، أحد 12 رائد فضاء مشى على سطح القمر، والتاسع حسب ترتيبهم الزمني.

وقالت ناسا في بيان على تويتر: "نشعر بالحزن لفقدان رائد الفضاء جون يونغ".

ويونغ من أكثر رواد الفضاء إنجازات في تاريخ برنامج الفضاء الأمريكي فقد قام برحلتين إلى الفضاء خلال برنامج جيميني التابع لناسا في منتصف الستينات ورحلتين خلال بعثات أبولو إلى القمر، ورحلتين على مكّوك فضاء في الثمانينات.

وتقاعد في عام 2004 بعد أن أمضى 42 عاما مع وكالة الفضاء الأمريكية.

ووصل يونغ إلى سطح القمر في أبريل عام 1972 خلال رحلته الفضائية الرابعة التي كانت المهمة الـ16 "لأبولو".

المصدر: رويترز

إياد قاسم

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