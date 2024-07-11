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    الفضاء
    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 13:08 GMT

    تلسكوب جيمس ويب يعثر على "خاتم مرصع بالجواهر" في الكون السحيق

    تمكن العلماء من رصد "خاتم مرصع بالجواهر اللامعة" في الفضاء السحيق، بواسطة تلسكوب جيمس ويب الفضائي.

    تلسكوب جيمس ويب يعثر على "خاتم مرصع بالجواهر" في الكون السحيق
    ESA/Webb, NASA & CSA, A. Nierenberg

    وتلتقط الصورة الجديدة نجما زائفا (كويزار) بعيدا يُعرف باسم RX J1131-1231، والذي يقع على بعد نحو 6 مليارات سنة ضوئية من الأرض.

    ويعمل مجال الجاذبية القوي لمجرة إهليجية قريبة بتشويه ضوء النجم الزائف، ما يخلق ما يبدو أنه أحجار كريمة على خاتم.

    ويعرف النجم الزائف (أو شبيه النجم أو الكويزار) بأنه المنطقة الغازية الساخنة المحيطة مباشرة بثقب أسود هائل تصل درجة حرارتها عدة مئات الآلاف درجة مئوية وتبعث الضوء وأشعة أخرى، وهي مصدر راديوي فلكي، ولذلك، يكون النجم الزائف أكثر الأجرام الفلكية نشاطا.

    ويتم تشغيل النجم الزائف بواسطة الغاز والغبار الذي يسقط في الثقب الأسود الهائل في المجرة، ما يؤدي إلى سطوعها بشكل مشرق للغاية.

    وتمكن العلماء من رصد RX J1131-1231 بفضل عدسة الجاذبية، وهو تأثير يحدث عندما يقوم جسم ضخم، مثل المجرة، بثني الضوء من مصدر أكثر بعدا.

    وتسمح تأثيرات عدسة الجاذبية هذه، لعلماء الفلك بدراسة المناطق القريبة من الثقب الأسود، وفقا لبيان صادر عن وكالة الفضاء الأوروبية.

    وقال مسؤولو الوكالة الفضائية في بيان: "إن قياسات انبعاث الأشعة السينية من النجوم الزائفة يمكن أن توفر مؤشرا على مدى سرعة دوران الثقب الأسود المركزي، وهذا يعطي العلماء أدلة مهمة حول كيفية نمو الثقوب السوداء مع مرور الوقت".

    وتظهر المجرة الإهليلجية التي تشكل عدسة الجاذبية في صورة جيمس ويب الجديدة كنقطة زرقاء صغيرة في وسط الخاتم. وتعمل المجرة بمثابة تلسكوب طبيعي، حيث تقوم بتكبير الضوء الصادر من النجم الزائف الأكثر بعدا، والذي يكون بعيدا جدا بحيث لا يمكن دراسته.

    تم التقاط الصورة الجديدة باستخدام أداة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة (MIRI) الخاصة بتلسكوب جيمس ويب كجزء من دراسة أكبر للمادة المظلمة وتوزيعها في الكون.

    ومع هذه الملاحظات الحديثة والآراء السابقة من التلسكوبات الأخرى، يعتبر RX J1131-1231 واحدا من أفضل النجوم الزائفة ذات العدسات المكتشفة حتى الآن، وفقا لوكالة الفضاء الأوروبية.

    المصدر: ذي صن

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