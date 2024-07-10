استعرضت الشركة نموذج المحطة في جناح "روس كوسموس" خلال فعاليات المعرض الصناعي الدولي "إنوبروم" في يكاتيريبنوبرغ، ويظهر النموذج أن المحطة ستضم ست وحدات رئيسية، وحدة العلوم والطاقة، ووحدة البوابات، والوحدة المحورية، والوحدة القاعدية، إضافة إلى وحدتين أخريين، كما يظهر بجانب النموذج وحدة تجارية تبدو وكأنها تحلق بجانب المحطة.

وكانت شركة "إينيرغيا" قد أشارت في وقت سابق إلى أن المحطة المدارية الروسية ستحصل على وحدة يمكنها الانفصال عن جسمها الرئيسي، لتتحرك في الفضاء بشكل مستقل، وأن هذا الخيار سيساعد الدول الشريكة في مشروع المحطة على الاستفادة من هذه الوحدة في برامجها الفضائية.

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وأشارت وكالة "روس كوسموس" إلى أن استحداث محطة (ROS) المدارية سيضمن استمرارية البرنامج الروسي للرحلات الفضائية المأهولة، وسيغني روسيا عن خدمات المحطة الفضائية الدولية، كما ستستخدم المحطة الجديدة كمنصة لاختبار التقنيات الفضائية الجديدة.

وتخطط روسيا إطلاق الوحدة الأولى من وحدات المحطة عام 2027، والتي ستكون عبارة عن وحدة علمية ووحدة لتوليد الطاقة، وحتى عام 2030 من المخطط أن تطلق وحدتين أخريين، لتشكل الوحدات الثلاث أساس المحطة، وفي المرحلة الثانية ما بين عامي 2031 و2033 من المخطط أن تضاف إلى المحطة وحدات TsM1 وTsM2.

المصدر: mail.ru