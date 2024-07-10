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    الفضاء
    تاريخ النشر: 10.07.2024 | 04:57 GMT

    العلماء الروس يرصدون 5 توهجات شمسية قوية

    أعلن معهد الجيوفيزياء التطبيقية في موسكو عن رصد 5 توهجات شمسية قوية، حصلت يوم الاثنين.

    العلماء الروس يرصدون 5 توهجات شمسية قوية
    Globallookpress

    وجاء في تقرير صادر عن المعهد:"يوم الاثنين 8 يوليو الجاري وفي تمام الساعة 00:59 بتوقيت موسكو تم رصد توهج شمسي من المستوى M1.5 في منطقة البقع الشمسية (N01W84)، واستمر التوهج لمدة 10 دقائق، وفي الساعة 02:23 بتوقيت موسكو تم رصد توهج شمسي استمر مدة 18 دقيقة، في منطقة البقع الشمسية (S09E45)، وكذلك تم رصد 3 توهجات شمسية أخرى من المستويات M2.5 وM1.1 وM1.3".

    وأشار التقرير إلى أنه وبعد حدوث التوهجات، ارتفع تأثير الأشعة السينية على الغلاف الأيوني للأرض من الصفر (هادئ) إلى المستوى R1 (ضعيف).

    وكان العلماء في معهد الجيوفيزياء التطبيقية في موسكو قد رصدوا في مايو ويونيو الماضيين عدة توهجات شمسية قوية، وأشاروا إلى أن بعضها تسبب بخلل بأنظمة الاتصالات اللاسلكية.

    ويمكن أن تسبب التوهجات الشمسية عواصف مغناطيسية تؤثر على الأرض، وتتسبب بخلل في أنظمة الطاقة وتؤثر على مسارات هجرة الطيور والحيوانات، كما يمكن للعواصف المغناطيسية القوية أن تؤثر على عمل منظومات الاتصالات ومنظومات الملاحة.

    المصدر: تاس

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