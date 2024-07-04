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    الفضاء
    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 14:00 GMT

    "روس كوسموس" تخطط لإنتاج 400 قمر صناعي سنويا بالتعاون مع شركات خاصة

    أعلن مدير عام "روس كوسموس" يوري بوريسوف أن الوكالة تعمل على زيادة موازنتها كي تستطيع ضمان إنتاج 400 قمر صناعي سنويا.

    habr.com

    جاء ذلك على لسانه في اجتماع مجلس الدوما الروسي، حيث قال إنه لا بد من مساهمة الشركات الخاصة في تلك العملية بحيث ينتج بحلول أعوام 2026 – 2028  ما لا يقل عن 400 قمر صناعي سنويا، لكن تلك المهمة المعقدة تتطلب تخصيص أموال إضافية من موازنة الدولة.

    فيما قال نائب رئيس لجنة السياسة الاقتصادية في مجلس الدوما دينيس كرافتشينكو إن مجلس الدوما ومجلس الاتحاد يعملان الآن على إعداد آليات قانونية من شأنها ضمان الشراكة بين الدولة والشركات الخاصة في القطاع الفضائي ودعا إلى تطوير بيئة ابتكارية تسمح بتقدم هذا القطاع المهم.

    وأشار قائلا: "إن دول العالم الرائدة تسير منذ زمن بعيد على طريق تطوير التكنولوجيات الفضائية من خلال مساهمة الشركات الخاصة المتعاونة بشكل وثيق مع القطاع العام، لذلك نعمل بالتعاون مع مجلس الاتحاد على تطوير آليات قانونية تسمح لنا بتطبيق مبدأ الشركة بين الدولة والشركات الخاصة في القطاع الفضائي".

    وشدد على ضرورة ضمان حرية المشاركة عن طريق البحث في سبل حل المشاكل وتنفيذ المهام المعقدة وتحقيق المشاريع الكبرى في القطاع الفضائي.

    المصدر: تاس

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